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Росія запустила по Україні "шахеди" з Курської області. Усі цілі збила ППО під Сумами

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04.11.2023, 08:50
Росія запустила по Україні
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Сумську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 4 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що ворог запустив два безпілотники з Курської області.
Обидві цілі було знищено мобільними вогневими групами.

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59.

24 ворожі дрони та ракета були знищені.

  • Влада Харківської області раніше повідомила, що в обласному центрі та в одному з населених пунктів є влучення по цивільних об'єктах.
  • За даними Нацполіції, в атаці на Харківську область брали участь щонайменше 10 безпілотників.
  • На Львівщині зафіксовано п'ять прильотів по об'єкту критичної інфраструктури.

Читайте також: На Івано-Франківщині приліт. Росіяни вдарили "шахедом" по військовому об'єкту

Дмитро Гриниченко
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