Росія запустила по Україні "шахеди" з Курської області. Усі цілі збила ППО під Сумами
04.11.2023, 08:50
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Сумську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 4 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ворог запустив два безпілотники з Курської області.
Обидві цілі було знищено мобільними вогневими групами.
У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59.
24 ворожі дрони та ракета були знищені.
- Влада Харківської області раніше повідомила, що в обласному центрі та в одному з населених пунктів є влучення по цивільних об'єктах.
- За даними Нацполіції, в атаці на Харківську область брали участь щонайменше 10 безпілотників.
- На Львівщині зафіксовано п'ять прильотів по об'єкту критичної інфраструктури.
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