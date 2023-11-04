Росія запустила по Україні "шахеди" з Курської області. Усі цілі збила ППО під Сумами

Російські окупанти атакували Сумську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 4 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив два безпілотники з Курської області.

Обидві цілі було знищено мобільними вогневими групами.

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59.

24 ворожі дрони та ракета були знищені.

Влада Харківської області раніше повідомила, що в обласному центрі та в одному з населених пунктів є влучення по цивільних об'єктах.

За даними Нацполіції, в атаці на Харківську область брали участь щонайменше 10 безпілотників.

На Львівщині зафіксовано п'ять прильотів по об'єкту критичної інфраструктури.

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