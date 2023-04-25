Россия заявила о возможней отправке 10 000 военных КНДР в Украину. Белый дом отреагировал

Российская пропаганда снова заявила о возможности отправки 10 000 военных Северной Кореи в Украину, в Белом доме заявили, что на оккупированных территориях не должно быть ни одного боевика из враждебных стран. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя российские заявления о военных КНДР на Донбассе Салливан сказал, что на суверенной украинской территории не должно быть войск России или какой-либо другой враждебной страны.

"И эта позиция ясна и недвусмысленна — ее разделяют США, Республика Корея и все страны, проголосовавшие за осуждение этой жестокой незаконной агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины", — сказал советник Байдена.

13 июля 2022 года Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с союзниками российских оккупантов КНДР. Северная Корея ответила на это – вспомнили США и ядерное оружие.

Президент Зеленский заявил, что "реакция будет жесткой" на признание Пхеньяном террористов на Донбассе "республиками".

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.

2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды для артиллерии.

4 ноябре, через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что у них есть информация о том, что Пхеньян тайно снабжает Россию артиллерийскими снарядами, из Северной Кореи в РФ отправился поезд.

Читайте также: У Ким Чен Ына уверяют, что КНДР не продавала снаряды России, "советуют заткнуться" США

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.