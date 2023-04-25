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Россия заявила о возможней отправке 10 000 военных КНДР в Украину. Белый дом отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 07:27
Россия заявила о возможней отправке 10 000 военных КНДР в Украину. Белый дом отреагировал - Фото
Джейкоб Салливан (Фото: EPA)

Российская пропаганда снова заявила о возможности отправки 10 000 военных Северной Кореи в Украину, в Белом доме заявили, что на оккупированных территориях не должно быть ни одного боевика из враждебных стран. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Комментируя российские заявления о военных КНДР на Донбассе Салливан сказал, что на суверенной украинской территории не должно быть войск России или какой-либо другой враждебной страны. 

"И эта позиция ясна и недвусмысленна — ее разделяют США, Республика Корея и все страны, проголосовавшие за осуждение этой жестокой незаконной агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины", — сказал советник Байдена.

13 июля 2022 года Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с союзниками российских оккупантов КНДР. Северная Корея ответила на это – вспомнили США и ядерное оружие. 

Президент Зеленский заявил, что "реакция будет жесткой" на признание Пхеньяном террористов на Донбассе "республиками".

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Дмитро Гриниченко
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