Россиянам к 1 мая. За сутки украинская ПВО уничтожила 10 беспилотников Орлан-10
02.05.2022, 00:36
Сбитый российский Орлан-10 (Фото: ВС ВСУ)
За сутки 1 мая противовоздушная оборона Вооруженных Сил Украины уничтожила 10 российских беспилотников "Орлан-10". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Как отмечается, российский БпЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель подразделений противовоздушной обороны ВСУ.
Армия РФ использует "Орлан-10" в основном для воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Эти БПЛА также могут быть ретранслятором или постановщиком помех.
Стоимость одного "Орлана-10" около $80 000 -120 000, в зависимости от комплектации.
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