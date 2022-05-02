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Россиянам к 1 мая. За сутки украинская ПВО уничтожила 10 беспилотников Орлан-10

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 00:36
Россиянам к 1 мая. За сутки украинская ПВО уничтожила 10 беспилотников Орлан-10 - Фото
Сбитый российский Орлан-10 (Фото: ВС ВСУ)

За сутки 1 мая противовоздушная оборона Вооруженных Сил Украины уничтожила 10 российских беспилотников "Орлан-10". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Как отмечается, российский БпЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель подразделений противовоздушной обороны ВСУ. 

Армия РФ использует "Орлан-10" в основном для воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Эти БПЛА также могут быть ретранслятором или постановщиком помех.

Стоимость одного "Орлана-10" около $80 000 -120 000, в зависимости от комплектации.

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Наталия Медведева
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Орлан-10 вс всу потери врага
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