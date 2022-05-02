Россиянам к 1 мая. За сутки украинская ПВО уничтожила 10 беспилотников Орлан-10

За сутки 1 мая противовоздушная оборона Вооруженных Сил Украины уничтожила 10 российских беспилотников "Орлан-10". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Как отмечается, российский БпЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Армия РФ использует "Орлан-10" в основном для воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Эти БПЛА также могут быть ретранслятором или постановщиком помех.

Стоимость одного "Орлана-10" около $80 000 -120 000, в зависимости от комплектации.

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Наталия Медведева

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