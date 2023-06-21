Россияне активно используют ДРГ на Купянском направлении, концентрируют войска – глава ОВА

Российские оккупанты активизировались на Купянском направлении, в частности проводят разведку. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он отметил, что на этом направлении россияне концентрируют войска, усилили обстрелы Сил обороны.

Также враг активно использует диверсионно-разведывательные группы и проводит разведку.

В то же время Синегубов отметил, что оккупанты получают "решительный отпор" от ВСУ, несут потери и не имеют успеха.

По словам главы ОВА, в Купянской громаде проживают около 11 000 человек.

Эвакуированы все дети из приграничных населенных пунктов Купянского района, сообщил Синегубов

Также проводится помощь с выездом тем, кто этого хочет.

14 июня 2023 года Синегубов сообщил, что россияне в течение двух недель прицельно бьют по аммиакопроводу в Харьковской области.

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