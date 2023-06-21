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Россияне активно используют ДРГ на Купянском направлении, концентрируют войска – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 16:00
Россияне активно используют ДРГ на Купянском направлении, концентрируют войска – глава ОВА - Фото
Олег Синегубов (скриншот с видео)

Российские оккупанты активизировались на Купянском направлении, в частности проводят разведку. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что на этом направлении россияне концентрируют войска, усилили обстрелы Сил обороны.

Также враг активно использует диверсионно-разведывательные группы и проводит разведку.

В то же время Синегубов отметил, что оккупанты получают "решительный отпор" от ВСУ, несут потери и не имеют успеха.

По словам главы ОВА, в Купянской громаде проживают около 11 000 человек.

Эвакуированы все дети из приграничных населенных пунктов Купянского района, сообщил Синегубов

Также проводится помощь с выездом тем, кто этого хочет.

  • 14 июня 2023 года Синегубов сообщил, что россияне в течение двух недель прицельно бьют по аммиакопроводу в Харьковской области.

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Артём Джерипа
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