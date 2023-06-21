Росіяни активно використовують ДРГ на Куп'янському напрямку, концентрують війська – глава ОВА

Російські окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку, зокрема проводять розвідку. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що на цьому напрямку росіяни концентрують війська, посилили обстріли Сил оборони.

Також ворог активно використовує диверсійно-розвідувальні групи та проводить розвідку.

Водночас Синєгубов зазначив, що окупанти отримують "рішучу відсіч" від ЗСУ, зазнають втрат і не мають успіху.

За словами глави ОВА, у Куп'янській громаді мешкають близько 11 000 осіб.

Евакуйовано всіх дітей з прикордонних населених пунктів Куп'янщини, повідомив Синєгубов.

Також проводиться допомога з виїздом тим, хто цього хоче.

14 червня 2023 року Синєгубов повідомив, що росіяни впродовж двох тижнів прицільно б'ють по аміакопроводу на Харківщині.

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