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Росіяни активно використовують ДРГ на Куп'янському напрямку, концентрують війська – глава ОВА

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 16:00
Росіяни активно використовують ДРГ на Куп'янському напрямку, концентрують війська – глава ОВА - Фото
Олег Синєгубов (скриншот з відео)

Російські окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку, зокрема проводять розвідку. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що на цьому напрямку росіяни концентрують війська, посилили обстріли Сил оборони.

Також ворог активно використовує диверсійно-розвідувальні групи та проводить розвідку.

Водночас Синєгубов зазначив, що окупанти отримують "рішучу відсіч" від ЗСУ, зазнають втрат і не мають успіху.

За словами глави ОВА, у Куп'янській громаді мешкають близько 11 000 осіб.

Евакуйовано всіх дітей з прикордонних населених пунктів Куп'янщини, повідомив Синєгубов.

Також проводиться допомога з виїздом тим, хто цього хоче.

  • 14 червня 2023 року Синєгубов повідомив, що росіяни впродовж двох тижнів прицільно б'ють по аміакопроводу на Харківщині.

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Артем Джеріпа
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війнаХарківська областьолег СинєгубовдргКуп'янськразведка
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