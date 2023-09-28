Россияне атаковали "шахедами" Кировоградскую область. Часть сбила ПВО, но есть прилеты
28.09.2023, 09:12
Мобильная группа ПВО (Фото: ВСУ)
Российские оккупанты атаковали Кировоградскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 28 сентября. Об этом сообщил глава военной администрации региона Андрей Райкович.
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По его словам, силы противовоздушной обороны сбили часть вражеских беспилотников.
Одновременно в области есть прилеты.
Информации о погибших, пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры нет.
Все службы работают на местах ударов.
- В ночь на 28 сентября Россия атаковала Украину 44 российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed, Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 34 из них.
- Вечером 27 сентября в Николаеве слышались звуки взрывов во время тревоги, Херсон находился под массированным обстрелом захватчиков.
- В ночь на 26 сентября противовоздушная оборона сбила над Украиной 26 дронов-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 12 прилетов.
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