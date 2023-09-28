Росіяни атакували "шахедами" Кіровоградську область. Частину збила ППО, але є прильоти
28.09.2023, 09:12
Мобільна група ППО (Фото: ЗСУ)
Російські окупанти атакували Кіровоградську область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 28 вересня. Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Андрій Райкович.
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За його словами, сили протиповітряної оборони збили частину ворожих безпілотників.
Одночасно в області є прильоти.
Інформації про загиблих, постраждалих та пошкодження цивільої інфраструктури немає.
Усі служби працюють на місцях ударів.
- У ніч на 28 вересня Росія атакувала Україну 44 російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed. Повітряні сили повідомили, що українська ППО збила 34 з них.
- Увечері 27 вересня у Миколаєві чути звуки вибухів під час тривоги, Херсон перебував під масованим обстрілом загарбників.
- У ніч проти 26 вересня протиповітряна оборона збила над Україною 26 дронів-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 12 прильотів.
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