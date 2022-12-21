Россияне будут продолжать наступать, ближайшие один-три месяца будут решающими – Данилов

Россияне будут продолжать эскалацию войны, несмотря на последствия для себя, потому что "поставили все на кон". Ближайшие месяц-два-три будут решающими. Об этом в интервью Голосу Америки сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, на сегодняшний день у РФ нет возможностей победить Украину в открытом бою. "Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, наиболее опасна", – сказал Данилов.

"И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте", – добавил он. Данилов пояснил, что россияне не воспринимают позицию мирового сообщества и не собираются отходить – "они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон".

Украина, понимая эти вызовы, максимально готовится, но нуждается также в помощи партнеров.

"И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае – это совсем другая помощь, чем мы на сегодняшний день получаем", – сказал секретарь СНБО.

19 декабря, на фоне заявлений военно-политического руководства Украины о возможном новом наступлении оккупантов из Беларуси, в Минске встретились диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Сегодня Центр нацсопротивления сообщил, что наемники ЧВК "Лига" (входит в состав ЧВК "Вагнер") прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации. Одним из сценариев является обстрел территории Беларуси якобы бойцами ВСУ.

Вадим Ребрина

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