Россияне формируют новую мотострелковую бригаду для войны против Украины – Генштаб

В Ставропольском крае РФ на фондах Южного военного округа начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить действующие на территории Украины оккупационные войска. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В сводке отмечается, что помимо доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части.

"В Ставропольском крае, на фондах Южного военного округа, начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить действующие на территории Украины оккупационные войска", – говорится в сообщении.

При этом, по данным Генштаба, у подавляющего большинства подписавших контракт россиян нет мотивации к участию в боевых действиях, кроме материальной.

Сегодня пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на юге и севере от Бахмута Силы обороны отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 км.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина якобы планирует завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько.

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