Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении к украинцам заявил, что российские оккупанты уже "внутренне готовы к поражению", нужно давить на них еще сильнее, чтобы они начали бежать.

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Зеленский сообщил, что провел сегодня заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Что важно понимать сейчас: оккупанты уже внутренне готовы к поражению, они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превратилось в их бегство, их ошибки и потери", – сказал президент.

Он отметил, что руководство страны продолжает работать над тем, чтобы обеспечить Вооруженные Силы еще большим количеством оружия.

Сегодня пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на юге и севере от Бахмута Силы обороны отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 км.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина якобы планирует завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько.

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