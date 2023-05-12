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Оккупанты уже внутренне готовы к поражению — видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 18:35
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении к украинцам заявил, что российские оккупанты уже "внутренне готовы к поражению", нужно давить на них еще сильнее, чтобы они начали бежать.

Зеленский сообщил, что провел сегодня заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Что важно понимать сейчас: оккупанты уже внутренне готовы к поражению, они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превратилось в их бегство, их ошибки и потери", – сказал президент.

Он отметил, что руководство страны продолжает работать над тем, чтобы обеспечить Вооруженные Силы еще большим количеством оружия.

  • Сегодня пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на юге и севере от Бахмута Силы обороны отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 км.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина якобы планирует завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленскийвойна
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