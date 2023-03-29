Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке. Попали ракетой по детскому саду – фото
29.03.2023, 20:11
Последствия российского удара по Авдеевке (Фото: Telegram Андрея Ермака)
Российские оккупанты нанесли авиационный удар по Авдеевке, ракета попала по зданию детского сада. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"россияне нанесли авиаудар по городу Авдеевка. Попали ракетой по детскому саду. К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив", – написал Ермак.
Он опубликовал несколько фото последствий российского авиаудара.
- 27 марта сообщалось, что Авдеевка находится в красной зоне, гражданским запрещено его посещать.
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