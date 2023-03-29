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Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке. Попали ракетой по детскому саду – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 20:11
Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке. Попали ракетой по детскому саду – фото - Фото
Последствия российского удара по Авдеевке (Фото: Telegram Андрея Ермака)

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по Авдеевке, ракета попала по зданию детского сада. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"россияне нанесли авиаудар по городу Авдеевка. Попали ракетой по детскому саду. К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив", – написал Ермак.

Он опубликовал несколько фото последствий российского авиаудара.

Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке. Попали ракетой по детскому саду – фото

Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке. Попали ракетой по детскому саду – фото

Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке. Попали ракетой по детскому саду – фото

Читайте также: Британия: Россия пытается окружить Авдеевку, потеряла там большую часть своих танков

Наталія Медведєва
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