Россияне нанесли авиаудар по Дунайскому биосферному заповеднику. Это на границе с Румынией
08.10.2023, 10:24
Истребитель Су-35 (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты нанесли авиационный удар по Вилково Одесской области — оно расположено на территории Дунайского биосферного заповедника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что 7 октября по Вилково был нанесен авиаудар врага.
Поселок расположен на государственной границе с Румынией на реке Дунай.
В Силах обороны юга Украины уточнили, что удар наносился корректируемыми авиабомбами, чтобы создать напряжение вокруг морских транспортных путей в районе острова Змеиный.
Недавно министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску назвала военными преступлениями удары России по дунайским портам в Измаиле и Рени.
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