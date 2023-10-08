Россияне нанесли авиаудар по Дунайскому биосферному заповеднику. Это на границе с Румынией

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по Вилково Одесской области — оно расположено на территории Дунайского биосферного заповедника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что 7 октября по Вилково был нанесен авиаудар врага.

Поселок расположен на государственной границе с Румынией на реке Дунай.

В Силах обороны юга Украины уточнили , что удар наносился корректируемыми авиабомбами, чтобы создать напряжение вокруг морских транспортных путей в районе острова Змеиный.

Недавно министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску назвала военными преступлениями удары России по дунайским портам в Измаиле и Рени.

Утром 6 октября россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Еще семь человек ранены, разбор завалов продолжается. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек. Он также уточнил, что местные жители находились на поминках погибшего военного.

Президент Зеленский об ударе по Грозе: К сожалению, только ЗРК Patriot может защитить украинцев.

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