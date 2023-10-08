Росіяни завдали авіаудару по Дунайському біосферному заповіднику. Це на кордоні з Румунією

Російські окупанти завдали авіаційного удару по Вилковому Одеській області – воно розташоване на території Дунайського біосферного заповідника. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що 7 жовтня по Вилковому було завдано авіаудару ворога.

Селище розташоване на державному кордоні з Румунією на річці Дунай.

У Силах оборони півдня України уточнили , що удар завдавався коригуваними авіабомбами, щоб створити напругу навколо морських транспортних шляхів у районі острова Зміїний.

Нещодавно міністр закордонних справ Румунії Луміниця Одобеску назвала воєнними злочинами удари Росії по дунайських портах в Ізмаїлі та Рені.

Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є і дитина. Ще семеро людей поранено, розбір завалів триває. Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що у селі фактично на момент обстрілу мешкало близько 100 осіб. Він також уточнив, що місцеві жителі перебували на поминках загиблого військового.

Президент Зеленський про удар по Грозі: На жаль, лише ЗРК Patriot може захистити українців.

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