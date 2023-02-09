Россияне наступают на пяти направлениях, их атаки отбиты у 19 населенных пунктов – Генштаб

Российские оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях, Силы обороны отбили атаки врага у 19 населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 9 февраля.

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Как отмечается, противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях – в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

Россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям Сил обороны.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка в Запорожской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Артиллеристы и ракетчики ЗСУ поразили два пункта управления врага, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

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Наталія Медведєва

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