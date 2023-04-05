Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Алексеево-Дружковку, два человека погибли

Сегодня, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли поселок Алексеево-Дружковка, в результате погибли два человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Два человека погибли, четверо ранены – таковы оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки", – написал Кириленко.

Он добавил, что россияне обстреляли поселок около 11 часов, попали в жилищный сектор. По предварительным данным, оккупанты использовали кассетные боеприпасы.

"На месте попадания работают пиротехники – обезвреживают неразорвавшиеся снаряды", – добавил Кириленко.

На местном паблике появилось видео обстрела.

2 апреля оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО и С-300, повреждены дома, погибли люди.

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Наталія Медведєва

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