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Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Алексеево-Дружковку, два человека погибли

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 14:32
Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Алексеево-Дружковку, два человека погибли - Фото
Фото: Telegram Павла Кириленко

Сегодня, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли поселок Алексеево-Дружковка, в результате погибли два человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Два человека погибли, четверо ранены – таковы оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки", – написал Кириленко.

Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Алексеево-Дружковку, два человека погибли

Он добавил, что россияне обстреляли поселок около 11 часов, попали в жилищный сектор. По предварительным данным, оккупанты использовали кассетные боеприпасы.

Россияне обстреляли кассетными боеприпасами Алексеево-Дружковку, два человека погибли

"На месте попадания работают пиротехники – обезвреживают неразорвавшиеся снаряды", – добавил Кириленко.

На местном паблике появилось видео обстрела.

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Наталія Медведєва
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Донецкая область обстрел война Павел Кириленко Алексеево-Дружковка
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