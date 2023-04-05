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Реактивный снаряд упал рядом с бойцами ВСУ – и не взорвался: видео 18+ видео

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05.04.2023, 10:27
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В военных пабликах появилось видео боевого эпизода, где в нескольких метрах от группы военнослужащих Вооруженных Сил Украины упал без детонации, вероятно, реактивный снаряд или неуправляемая авиаракета.

Во время захода бойцов в подъезд или другое помещение (в ролике видно козырек над входом) после характерного звука приближающегося боеприпаса в кадр попал снаряд, предположительно, из реактивной установки залпового огня "Град"/"Град-П" калибра 122 мм или неуправляемая авиационная ракета меньшего калибра.

Боеприпас упал в нескольких метрах от военных – в клумбу, но не разорвался. В бойцов полетели только кусочки грунта.

Смотрите видео: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом

Идентифицировать, когда и где на фронте произошел инцидент, пока не удается. OSINT-группы полагают, что это Бахмут в Донецкой области.

Текст будет дополнен геолокацией и другими данными по мере их поступления.

Смотрите видео: Как выглядит "дорога жизни" на Бахмут: воронки от снарядов, разбитые авто

Євген Пилипенко
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