В военных пабликах появилось видео боевого эпизода, где в нескольких метрах от группы военнослужащих Вооруженных Сил Украины упал без детонации, вероятно, реактивный снаряд или неуправляемая авиаракета.

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Во время захода бойцов в подъезд или другое помещение (в ролике видно козырек над входом) после характерного звука приближающегося боеприпаса в кадр попал снаряд, предположительно, из реактивной установки залпового огня "Град"/"Град-П" калибра 122 мм или неуправляемая авиационная ракета меньшего калибра.

Боеприпас упал в нескольких метрах от военных – в клумбу, но не разорвался. В бойцов полетели только кусочки грунта.

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Идентифицировать, когда и где на фронте произошел инцидент, пока не удается. OSINT-группы полагают, что это Бахмут в Донецкой области.

Текст будет дополнен геолокацией и другими данными по мере их поступления.

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Євген Пилипенко

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