В военных пабликах появилось видео боевого эпизода, где в нескольких метрах от группы военнослужащих Вооруженных Сил Украины упал без детонации, вероятно, реактивный снаряд или неуправляемая авиаракета.
Во время захода бойцов в подъезд или другое помещение (в ролике видно козырек над входом) после характерного звука приближающегося боеприпаса в кадр попал снаряд, предположительно, из реактивной установки залпового огня "Град"/"Град-П" калибра 122 мм или неуправляемая авиационная ракета меньшего калибра.
Боеприпас упал в нескольких метрах от военных – в клумбу, но не разорвался. В бойцов полетели только кусочки грунта.
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Идентифицировать, когда и где на фронте произошел инцидент, пока не удается. OSINT-группы полагают, что это Бахмут в Донецкой области.
Текст будет дополнен геолокацией и другими данными по мере их поступления.
- 13 марта 2023 года генерал Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время на подготовку резервов армии, а 23 марта он сказал, что "совсем скоро" ВСУ воспользуются потерями РФ в Бахмуте, как это было во время изгнания оккупантов из Киевской и Харьковской областей.
- 16 марта в ВСУ заявили, что артиллерия и ракетчики "создали топовый killnet".
- 24 марта появилось видео с дрона, на котором Бахмут почти стерт с лица земли.
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