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Россияне перебрасывают резервы под Запорожье, но возможностей наступать пока нет – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 16:06
Россияне перебрасывают резервы под Запорожье, но возможностей наступать пока нет – ВСУ - Фото
Окупанти на ЗАЕС (Фото: EPA)

Россияне перебрасывают резервы на Запорожское направление, но существенного усиления армии РФ там пока нет, и попытки оккупантов наступать на областной центр сейчас маловероятны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин.

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Комментируя информацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко о  переброске резервов армии РФ в Бердянск и Мелитополь, Ерин сказал, что в этих местах идет постоянное движение сил противника.

"Да, в последнее время наблюдалось определенное прибытие подразделений, но вместе с тем некоторые подразделения выводятся, некоторые – заводятся. Существенного усиления на Запорожском направлении пока еще в целом не наблюдалось, но на определенных участках враг собирает силы, которые можно расценивать как потенциально наступательные", – сказал Ерин.

При этом, по словам спикера Сил обороны Таврийского направления, на данный момент какого-то конкретного направления или участка россияне не выбрали – время от времени враг меняет позиции.

"Это демонстрационные силы или подготовка к наступлению – пока сложно сказать", – отметил Ерин.

По его словам, на данный момент не наблюдается намерений и возможностей врага попытаться наступать на Запорожье и оккупировать областной центр, однако небольшие российские подразделения и диверсионно-разведывательные группы время от времени пытаются проверить на прочность украинскую оборону.

"Все их попытки локализируются, противник с потерями, как правило, отходит или уничтожается", – добавил спикер ВСУ.

  • Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.
  • Оккупанты ввели комендантский час с 28 декабря до 4 января 2023 года во временно оккупированной Васильевке под Запорожьем, а также ввели круглосуточный комендантский час на Новый год в Бердянске и Бердянском районе. 
Оксана Житнюк
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война Запорожье запорожская область евгений ерин
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