Россияне пишут, что в Симферополе подорвался гауляйтер из Запорожской области — фото
19.06.2023, 11:14
Владимир Епифанов (Фото: ресурс оккупантов)
Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что во временно оккупированном Симферополе подорвался автомобиль с коллаборационистом Владимиром Епифановым.
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Враг пишет, что Епифанов и два его подельника получили сильные ожоги после подрыва автомобиля.
Инцидент якобы произошел на Евпаторийском шоссе в 04:00. Коллаборационист ехал за рулем внедорожника Land Cruiser, после чего взорвался газовый баллон — Епифанов не справился с управлением и врезался в ограждение.
Отмечается, что "пострадавшие" получили ожоги головы, туловища, ног и рук в 30%, их госпитализировали.
Подтвердить данную информацию пока невозможно.
- Недавно начальник ГУР Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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