Россияне пишут, что в Симферополе подорвался гауляйтер из Запорожской области — фото

Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что во временно оккупированном Симферополе подорвался автомобиль с коллаборационистом Владимиром Епифановым.

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Враг пишет, что Епифанов и два его подельника получили сильные ожоги после подрыва автомобиля.

Инцидент якобы произошел на Евпаторийском шоссе в 04:00. Коллаборационист ехал за рулем внедорожника Land Cruiser, после чего взорвался газовый баллон — Епифанов не справился с управлением и врезался в ограждение.

Отмечается, что "пострадавшие" получили ожоги головы, туловища, ног и рук в 30%, их госпитализировали.

Подтвердить данную информацию пока невозможно.

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