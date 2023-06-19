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Россияне пишут, что в Симферополе подорвался гауляйтер из Запорожской области — фото

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 11:14
Россияне пишут, что в Симферополе подорвался гауляйтер из Запорожской области — фото - Фото
Владимир Епифанов (Фото: ресурс оккупантов)

Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что во временно оккупированном Симферополе подорвался автомобиль с коллаборационистом Владимиром Епифановым. 

Враг пишет, что Епифанов и два его подельника получили сильные ожоги после подрыва автомобиля.
Инцидент якобы произошел на Евпаторийском шоссе в 04:00. Коллаборационист ехал за рулем внедорожника Land Cruiser, после чего взорвался газовый баллон — Епифанов не справился с управлением и врезался в ограждение. 

Отмечается, что "пострадавшие" получили ожоги головы, туловища, ног и рук в 30%, их госпитализировали. 

Подтвердить данную информацию пока невозможно. 

Подорванная машина Епифанова (Фото: скриншот с видео)

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Дмитрий Гриниченко
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