Росіяни пишуть, що у Сімферополі підірвався гауляйтер із Запорізької області — фото
19.06.2023, 11:14
Володимир Єпіфанов (Фото: ресурс окупантів)
Російські пропагандистські ресурси повідомили, що у тимчасово окупованому Сімферополі підірвався автомобіль із колабораціоністом Володимиром Єпіфановим.
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Ворог пише, що Єпіфанов і два його спільники отримали сильні опіки після підриву автомобіля.
Інцидент нібито стався на Євпаторійському шосе о 04.00. Колабораціоніст їхав за кермом позашляховика Land Cruiser, після чого вибухнув газовий балон — Єпіфанов не впорався з керуванням і врізався в огорожу.
Зазначається, що "постраждалі" отримали опіки голови, тулуба, ніг та рук у 30%, їх госпіталізували.
Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.
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- Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може повернути Крим без боїв.
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