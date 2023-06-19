Росіяни пишуть, що у Сімферополі підірвався гауляйтер із Запорізької області — фото

Російські пропагандистські ресурси повідомили, що у тимчасово окупованому Сімферополі підірвався автомобіль із колабораціоністом Володимиром Єпіфановим.

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Ворог пише, що Єпіфанов і два його спільники отримали сильні опіки після підриву автомобіля.

Інцидент нібито стався на Євпаторійському шосе о 04.00. Колабораціоніст їхав за кермом позашляховика Land Cruiser, після чого вибухнув газовий балон — Єпіфанов не впорався з керуванням і врізався в огорожу.

Зазначається, що "постраждалі" отримали опіки голови, тулуба, ніг та рук у 30%, їх госпіталізували.

Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

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