RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни пишуть, що у Сімферополі підірвався гауляйтер із Запорізької області — фото

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 11:14
Росіяни пишуть, що у Сімферополі підірвався гауляйтер із Запорізької області — фото - Фото
Володимир Єпіфанов (Фото: ресурс окупантів)

Російські пропагандистські ресурси повідомили, що у тимчасово окупованому Сімферополі підірвався автомобіль із колабораціоністом Володимиром Єпіфановим.

Ворог пише, що Єпіфанов і два його спільники отримали сильні опіки після підриву автомобіля.

Інцидент нібито стався на Євпаторійському шосе о 04.00. Колабораціоніст їхав за кермом позашляховика Land Cruiser, після чого вибухнув газовий балон — Єпіфанов не впорався з керуванням і врізався в огорожу.

Зазначається, що "постраждалі" отримали опіки голови, тулуба, ніг та рук у 30%, їх госпіталізували.

Підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

Підірвана машина Єпіфанова (Фото: скріншот з відео)

Читайте також: Bild: Керівництво НАТО вважає, що головна ціль наступу ЗСУ — пробити коридор до Криму

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнаЗапорізька областьтимчасово окуповані територіїколаборанти
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 