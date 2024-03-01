Россияне пишут о налете БпЛА рядом с заводом взрывчатых веществ в Нижнегородской области
В ночь на 1 марта беспилотники атаковали две области страны-агрессора. Минобороны врага заявило о якобы сбивании дронов над Белгородской областью и "перехвате" над Нижнегородской, где находится один из крупнейших заводов по производству взрывчатых веществ.
Как утверждает оборонное ведомство противника, всего на территории России было зафиксировано четыре "вражеских БпЛА".
Один беспилотник якобы сбили над Белгородской областью, еще три – "перехватили" над Нижнегородской.
Впрочем, местные жители Дзержинска Нижнегородской области заявляют, что слышали звуки взрывов со стороны ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова".
Летом 2023 года его включили в 11-й санкционный пакет Евросоюза.
Завод является одним из стратегических производителей РФ в составе военно-промышленного комплекса. Он специализируется на производстве взрывчатых веществ, которые используются российскими вооруженными силами во время незаконного и необоснованного военного вторжения России в Украину в 2022 году.
- В ночь на 16 января 2024 года в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили о дроновой атаке.
- 18 января в России заявили о ночной атаке беспилотников на Московскую и Ленинградскую области. Также взрывы раздавались в пограничном Белгороде.
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