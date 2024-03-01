Россияне пишут о налете БпЛА рядом с заводом взрывчатых веществ в Нижнегородской области

Также громко было в Белгородской области

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

В ночь на 1 марта беспилотники атаковали две области страны-агрессора. Минобороны врага заявило о якобы сбивании дронов над Белгородской областью и "перехвате" над Нижнегородской, где находится один из крупнейших заводов по производству взрывчатых веществ.

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Как утверждает оборонное ведомство противника, всего на территории России было зафиксировано четыре "вражеских БпЛА".

Один беспилотник якобы сбили над Белгородской областью, еще три – "перехватили" над Нижнегородской.

Впрочем, местные жители Дзержинска Нижнегородской области заявляют, что слышали звуки взрывов со стороны ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова".

Летом 2023 года его включили в 11-й санкционный пакет Евросоюза.

Завод является одним из стратегических производителей РФ в составе военно-промышленного комплекса. Он специализируется на производстве взрывчатых веществ, которые используются российскими вооруженными силами во время незаконного и необоснованного военного вторжения России в Украину в 2022 году.

В ночь на 16 января 2024 года в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили о дроновой атаке.

18 января в России заявили о ночной атаке беспилотников на Московскую и Ленинградскую области. Также взрывы раздавались в пограничном Белгороде.

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