Росіяни пишуть про наліт БпЛА поруч із заводом вибухових речовин у Нижньогородській області

Також гучно було у Бєлгородській області

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

У ніч проти 1 березня безпілотники атакували дві області країни-агресора. Міноборони ворога заявило про нібито збиття дронів над Бєлгородською областю та "перехоплення" над Нижньогородською, де розташовано один з найбільших заводів з виробництва вибухових речовин.

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Як стверджує оборонне відомство противника, загалом на території Росії було зафіксовано чотири "ворожі БпЛА".

Один безпілотник нібито збили над Бєлгородською областю, ще три – "перехопили" над Нижньогородською.

Втім місцеві жителі міста Дзержинськ Нижньогородської області заявляють, що чули звуки вибухів з боку ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова".

Влітку 2023 року його включили до 11-го санкційного пакета Євросоюзу.

Завод є одним зі стратегічних виробників РФ у складі військово-промислового комплексу. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, які "використовуються російськими збройними силами під час незаконного і необґрунтованого військового вторгнення Росії в Україну у 2022 році".

У ніч проти 16 січня 2024 року в Бєлгородській і Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про дронову атаку.

18 січня у Росії заявили про нічну атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Також вибухи лунали у прикордонному Бєлгороді.

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