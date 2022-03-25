Россияне понесли потери под Харьковом: комплекс РЭБ, 50 солдат, вертолет, 17 пленных

В Харьковской области украинские защитники уничтожили российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, 50 оккупантов, которые его обслуживали, вертолет, а также взяли в плен еще 17 захватчиков. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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С помощью комплекса радиоэлектронной борьбы оккупанты "глушили" украинскую связь, электронику, работу систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы.

"Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Поскольку вместе с вражеским комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой", – написал Синегубов.

Утром в Харьковском районе, по его информации, 92 механизированная бригада и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты. Бойцы этой же 92 бригады взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых были мобилизованы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Наши военные отмечают убогую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них – состояние наркотического и алкогольного опьянения и полную деморализацию", – сказано в сообщении.

В том же Харьковском районе, по данным главы ОВА, мобильные подразделения ВСУ артиллерией уничтожили вражеский вертолет противника, который "стоял прямо на земле".

"Россияне в последнее время дают все больше поводов для их позорных поражений", – отметил Синегубов.

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Вадим Ребрина

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