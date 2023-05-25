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Россияне попали в дамбу Карловского водохранилища. Есть угроза затопления сел – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 21:20
Россияне попали в дамбу Карловского водохранилища. Есть угроза затопления сел – ОВА - Фото
Павел Кириленко. Фото – Facebook Павла Кириленко

Российские оккупанты попали в дамбу Карловского водохранилища, есть угроза затопления нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Буквально час назад произошло попадание в одну из дамб водохранилища. Сейчас все службы подняты и будет проведена комиссия для того, чтобы сразу следили, – специалисты военной администрации и компании Вода Донбасса... – какой поток воды будет двигаться. Есть большая угроза подтопления населенных пунктов", – сообщил Кириленко примерно в 20:00.

По его информации, под угрозой затопления оказались Галициновка, Желанное Первое и Желанное Второе.

Как сообщил Кириленко, российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине.

"К такому развитию событий мы были готовы, поэтому оперативные и спасательные службы Донецкой области уже начали действовать по четко определенному алгоритму", – написал глава ОВА в Facebook.

Он добавил, что громады, находящиеся в зоне предполагаемого подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения.

Россияне попали в дамбу Карловского водохранилища. Есть угроза затопления сел – ОВА

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Наталья Медведева
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Павел Кириленко
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