Россияне попали в дамбу Карловского водохранилища. Есть угроза затопления сел – ОВА
Российские оккупанты попали в дамбу Карловского водохранилища, есть угроза затопления нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Буквально час назад произошло попадание в одну из дамб водохранилища. Сейчас все службы подняты и будет проведена комиссия для того, чтобы сразу следили, – специалисты военной администрации и компании Вода Донбасса... – какой поток воды будет двигаться. Есть большая угроза подтопления населенных пунктов", – сообщил Кириленко примерно в 20:00.
По его информации, под угрозой затопления оказались Галициновка, Желанное Первое и Желанное Второе.
Как сообщил Кириленко, российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине.
"К такому развитию событий мы были готовы, поэтому оперативные и спасательные службы Донецкой области уже начали действовать по четко определенному алгоритму", – написал глава ОВА в Facebook.
Он добавил, что громады, находящиеся в зоне предполагаемого подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения.
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