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Росіяни поцілили у греблю Карлівського водосховища. Є загроза затоплення сіл – ОВА

25.05.2023, 21:20
Росіяни поцілили у греблю Карлівського водосховища. Є загроза затоплення сіл – ОВА - Фото
Павло Кириленко. Фото – Facebook Павла Кириленка

Російські окупанти поцілили у греблю Карлівського водосховища, є загроза затоплення кількох населених пунктів. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Буквально годину тому сталося влучання в одну з дамб водосховища. Зараз всі служби підняті й буде проведено комісію для того, щоб одразу спостерігали, – фахівці військової адміністрації й компанії Вода Донбасу... – який потік води рухатиметься. Є велика загроза підтоплення населених пунктів", – повідомив Кириленко приблизно о 20:00.

За його інформацією, під загрозою затоплення опинились Галицинівка, Желанне Перше і Желанне Друге.

Як повідомив Кириленко, російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удар саме по греблі.

"До такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом", – написав глава ОВА у Facebook.

Він додав, що громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення.

Росіяни поцілили у греблю Карлівського водосховища. Є загроза затоплення сіл – ОВА

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Наталія Медведєва
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