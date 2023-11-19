Россияне потеряли почти 1200 человек, 73 единицы техники и 20 артсистем — сводка от ВСУ

Российская армия потеряла 1190 человек, 73 единицы техники и 20 единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 318570 (+1190,

— танков — 5435 (+13),

— боевых бронированных машин — 10166 (+25),

— артиллерийских систем — 7744 (+18),

— РСЗО — 898 (+2),

— средств ПВО — 588 (+2),

— самолетов — 323,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5755 (+29),

— крылатых ракет — 1563,

— кораблей/катеров — 22,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 10120 (+29),

— специальной техники — 1096 (+6).

17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.

В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.

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