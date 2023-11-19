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Россияне потеряли почти 1200 человек, 73 единицы техники и 20 артсистем — сводка от ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 07:57
Россияне потеряли почти 1200 человек, 73 единицы техники и 20 артсистем — сводка от ВСУ - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1190 человек, 73 единицы техники и 20 единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 318570 (+1190,
— танков — 5435 (+13),
— боевых бронированных машин — 10166 (+25),
— артиллерийских систем — 7744 (+18),
— РСЗО — 898 (+2),
— средств ПВО — 588 (+2),
— самолетов — 323,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5755 (+29),
— крылатых ракет — 1563,
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10120 (+29),
— специальной техники — 1096 (+6).

Читайте также: ВСУ продвинулись до 8 км на левом берегу, минометы уже не достают. Но у РФ есть артиллерия

Дмитрий Гриниченко
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