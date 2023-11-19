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Росіяни втратили майже 1200 осіб, 73 одиниці техніки та 20 артсистем — зведення від ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 07:57
Росіяни втратили майже 1200 осіб, 73 одиниці техніки та 20 артсистем — зведення від ЗСУ - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1190 осіб, 73 одиниці техніки та 20 одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 318570 (+1190,
- танків – 5435 (+13),
- бойових броньованих машин – 10166 (+25),
- артилерійських систем – 7744 (+18),
- РСЗВ – 898 (+2),
- засобів ППО – 588 (+2),
- літаків – 323,
- вертольотів – 324,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29),
- крилатих ракет – 1563,
- кораблів/катерів – 22,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки й автоцистерн – 10120 (+29),
- спеціальної техніки – 1096 (+6).

Читайте також: ЗСУ просунулися до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але РФ має артилерію

Дмитро Гриниченко
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