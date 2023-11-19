Росіяни втратили майже 1200 осіб, 73 одиниці техніки та 20 артсистем — зведення від ЗСУ

Російська армія втратила 1190 осіб, 73 одиниці техніки та 20 одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 318570 (+1190,

- танків – 5435 (+13),

- бойових броньованих машин – 10166 (+25),

- артилерійських систем – 7744 (+18),

- РСЗВ – 898 (+2),

- засобів ППО – 588 (+2),

- літаків – 323,

- вертольотів – 324,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29),

- крилатих ракет – 1563,

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки й автоцистерн – 10120 (+29),

- спеціальної техніки – 1096 (+6).

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватись на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада говорилося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.

Читайте також: ЗСУ просунулися до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але РФ має артилерію

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.