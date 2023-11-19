Росіяни втратили майже 1200 осіб, 73 одиниці техніки та 20 артсистем — зведення від ЗСУ
19.11.2023, 07:57
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російська армія втратила 1190 осіб, 73 одиниці техніки та 20 одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 318570 (+1190,
- танків – 5435 (+13),
- бойових броньованих машин – 10166 (+25),
- артилерійських систем – 7744 (+18),
- РСЗВ – 898 (+2),
- засобів ППО – 588 (+2),
- літаків – 323,
- вертольотів – 324,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29),
- крилатих ракет – 1563,
- кораблів/катерів – 22,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки й автоцистерн – 10120 (+29),
- спеціальної техніки – 1096 (+6).
- 17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
- У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватись на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.
- У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада говорилося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.
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