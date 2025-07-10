Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву – видео
10 июля несколько беспилотников пытались атаковать Москву. В городе якобы работала система противовоздушной обороны, сообщил мэр Сергей Собянин.
Собянин около 15:40 написал, что противовоздушная оборона якобы сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работали спасатели.
Немного позже мэр Москвы сообщил о "сбивании еще двух дронов", которые также направлялись в сторону Москвы.
Российский Telegram-канал Astra сообщил, что беспилотник заметили в небе жители подмосковного Домодедова. По словам местных жителей, дрон был сбит около 16:20.
В то же время в Минобороны России сообщили, что в целом по стране с 15:00 до 16:30 было сбито 25 беспилотников. Из них 14 – над Брянской областью и восемь – над Белгородской.
- В ночь на 3 июля Силы обороны попали по заводу "Энергия" в Липецкой области. В результате попадания производство было остановлено.
- 7 июля дроны ГУР совершили атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
- Также 7 июля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение оборонного предприятия оккупантов в Московской области.