Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву – видео

Кремль (иллюстративное фото: EPA)

10 июля несколько беспилотников пытались атаковать Москву. В городе якобы работала система противовоздушной обороны, сообщил мэр Сергей Собянин.

Собянин около 15:40 написал, что противовоздушная оборона якобы сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работали спасатели.

Немного позже мэр Москвы сообщил о "сбивании еще двух дронов", которые также направлялись в сторону Москвы.

Российский Telegram-канал Astra сообщил, что беспилотник заметили в небе жители подмосковного Домодедова. По словам местных жителей, дрон был сбит около 16:20.

В то же время в Минобороны России сообщили, что в целом по стране с 15:00 до 16:30 было сбито 25 беспилотников. Из них 14 – над Брянской областью и восемь – над Белгородской.