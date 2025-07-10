Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Москву – відео
10 липня кілька дронів намагалися атакувати Москву. У місті нібито працювала протиповітряна оборона, про це повідомив мер Сергій Собянін.
Собянін близько 15:40 написав, що протиповітряна оборона нібито збила дрон, який летів на Москву. На місці падіння уламків працювали рятувальники.
Трохи згодом мер Москви відзвітував про "збиття ще двох дронів", які також прямували в бік Москви.
Російський Telegram-канал Astra повідомив, що безпілотник помітили у небі жителі підмосковного Домодєдово. За словами місцевих, дрон збили близько 16:20.
Водночас у Міноборони Росії відзвітували, що загалом у країні нібито збили 25 дронів – з 15:00 до 16:30. З них 14 – над Брянською областю та вісім – над Білгородською.
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