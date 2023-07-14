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Россияне пытались контратаковать в районе Берховки севернее Бахмута – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 09:19
Россияне пытались контратаковать в районе Берховки севернее Бахмута – ВСУ - Фото
Сергей Череватый (Скриншот видео)

Российские оккупанты пытались контратаковать в районе Берховки на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давят на врага, хотя он пробует контратаковать – в эти сутки, в частности, в районе Берховки", – рассказал Череватый.

На этом направлении оккупанты 406 раз обстреляли украинские войска из разных типов артиллерии, произошло 12 боестолкновений, 73 оккупантов уничтожили, 156 ранили, двоих взяли в плен.

По словам спикера ВСУ, продвижение на Бахмутском направлении продолжается.

"Там идет поэтапная работа, целью которой является удержание инициативы, нанесение максимальных потерь врагу, при этом максимально сохраняя свой личный состав и другие силы и средства", – рассказал Череватый.

Россияне пытались контратаковать в районе Берховки севернее Бахмута – ВСУ

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Наталья Медведева
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