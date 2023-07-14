Россияне пытались контратаковать в районе Берховки севернее Бахмута – ВСУ

Российские оккупанты пытались контратаковать в районе Берховки на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давят на врага, хотя он пробует контратаковать – в эти сутки, в частности, в районе Берховки", – рассказал Череватый.

На этом направлении оккупанты 406 раз обстреляли украинские войска из разных типов артиллерии, произошло 12 боестолкновений, 73 оккупантов уничтожили, 156 ранили, двоих взяли в плен.

По словам спикера ВСУ, продвижение на Бахмутском направлении продолжается.

"Там идет поэтапная работа, целью которой является удержание инициативы, нанесение максимальных потерь врагу, при этом максимально сохраняя свой личный состав и другие силы и средства", – рассказал Череватый.

13 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута.

14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке, в частности, под Бахмутом, и продолжили наступательную операцию на юге.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.

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