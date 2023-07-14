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Росіяни намагалися контратакувати в районі Берхівки на північ від Бахмута – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 09:19
Росіяни намагалися контратакувати в районі Берхівки на північ від Бахмута – ЗСУ - Фото
Сергій Череватий (Скриншот відео)

Російські окупанти намагалися контратакувати у районі Берхівки на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснуть на ворога, хоча він намагається контратакувати – цієї доби, зокрема, в районі Берхівки", – розповів Череватий.

На цьому напрямку окупанти 406 разів обстріляли українські війська з різних типів артилерії, сталося 12 боєзіткнень, 73 окупантів знищили, 156 поранили, двох взяли в полон.

За словами спікера ЗСУ, просування на Бахмутському напрямку продовжується.

"Там йде поетапна робота, метою якої є утримання ініціативи, завдання максимальних втрат ворогу, при цьому максимально зберігаючи свій особовий склад та інші сили та засоби", – розповів Череватий.

Росіяни намагалися контратакувати в районі Берхівки на північ від Бахмута – ЗСУ

Читайте також: Генштаб: ЗСУ має успіх під Бахмутом, закріплюються поруч з Андріївкою – карта

Наталія Медведєва
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війнабахмутСергій Череватийберхівка
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