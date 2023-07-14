Росіяни намагалися контратакувати в районі Берхівки на північ від Бахмута – ЗСУ
Російські окупанти намагалися контратакувати у районі Берхівки на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснуть на ворога, хоча він намагається контратакувати – цієї доби, зокрема, в районі Берхівки", – розповів Череватий.
На цьому напрямку окупанти 406 разів обстріляли українські війська з різних типів артилерії, сталося 12 боєзіткнень, 73 окупантів знищили, 156 поранили, двох взяли в полон.
За словами спікера ЗСУ, просування на Бахмутському напрямку продовжується.
"Там йде поетапна робота, метою якої є утримання ініціативи, завдання максимальних втрат ворогу, при цьому максимально зберігаючи свій особовий склад та інші сили та засоби", – розповів Череватий.
- 13 липня представник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять все можливе для того, щоб взяти під контроль панівні висоти в районі Бахмута.
- 14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема, під Бахмутом, і продовжили наступальну операцію на півдні.
- Минулої доби Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи й два засоби ППО.
Читайте також: Генштаб: ЗСУ має успіх під Бахмутом, закріплюються поруч з Андріївкою – карта
Коментарі