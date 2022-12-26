Россияне пытаются наступать на направлениях Бахмута и Лимана – Генштаб

Сегодня, 26 декабря, российский оккупанты продолжали попытки наступательных действий на Бахмутском и Лиманской направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

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Как отмечается, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, а на Купянском, Авдеевском и Запорожском – пытаются улучшить тактическое положение.

По информации Генштаба, на Новопавловском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. На Бахмутском и Авдеевском направлениях – обстрелял районы более 30 населенных пунктов.

Как сообщается, 24 декабря Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника у Половинкино Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих уничтоженными и ранеными.

25 декабря на временно оккупированной территории Херсонской области россияне потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными. Также уничтожено около пяти единиц военной техники разного типа.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.

За сутки 25 декабря украинские военные уничтожили еще 550 оккупантов. Наибольшие потери у РФ – под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой.

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Наталія Медведєва

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