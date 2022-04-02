Россияне разбомбили ж/д пути на восток от Днепра, "много войск" РФ зашло под Конотопом

Российские оккупанты ударили ракетами по Павлоградскому району Днепропетровской области, повредив железнодорожные пути, в результате чего остановлено движение поездов. Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Днепропетровщина, 2 апреля, 15:55. Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено", – пишет он.

Чиновник отметил, что вторая ракета оккупантов упала в открытую местность, где что-то загорелось.

Спасатели тушат возникший пожар.

Предварительно погибших нет, но известно о раненом.

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Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил днем, что в Конотопский район из РФ зашло "большое количество вражеских войск".

"Сформирован условный коридор, через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на россию", – пишет чиновник.

По его словам, оккупанты "очень боятся местных жителей и наших военных", и потому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются у этой техники, или вдоль движения колонн.

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Евгений Пилипенко

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