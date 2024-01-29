Россияне решили формировать "строительные отряды" и отправлять их в оккупацию – ЦНС
В Курской, Брянской и Белгородской областях захватчики запланировали набор студентов для формирования "строительных отрядов", чтобы отправить их на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.
По данным ЦНС, ответственным за вербовку студентов является так называемое движение "Народный фронт", Кремль планирует использовать эти отряды в качестве разнорабочих для разбора завалов, развоза "гуманитарных" наборов и строительства укреплений.
Объявление о наборе для работы в оккупированных украинских областях распространяется в российских вузах под эгидой отправки в "добровольческий центр", однако университеты имеют количественный план, который должны выполнить, пишет Центр сопротивления.
Ведомство отметило, что российские власти не предоставляют юридическую защиту своим гастролерам, и те в будущем лишены социальных льгот, однако их работа на Вооруженные силы РФ делает этих людей законной целью для украинского Движения сопротивления.
- ЦНС сообщил, что оккупанты создали организованную схему склонения иностранных студентов к подписанию контракта с Вооруженными силами РФ.
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