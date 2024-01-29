Россияне решили формировать "строительные отряды" и отправлять их в оккупацию – ЦНС

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

В Курской, Брянской и Белгородской областях захватчики запланировали набор студентов для формирования "строительных отрядов", чтобы отправить их на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

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По данным ЦНС, ответственным за вербовку студентов является так называемое движение "Народный фронт", Кремль планирует использовать эти отряды в качестве разнорабочих для разбора завалов, развоза "гуманитарных" наборов и строительства укреплений.

Объявление о наборе для работы в оккупированных украинских областях распространяется в российских вузах под эгидой отправки в "добровольческий центр", однако университеты имеют количественный план, который должны выполнить, пишет Центр сопротивления.

Ведомство отметило, что российские власти не предоставляют юридическую защиту своим гастролерам, и те в будущем лишены социальных льгот, однако их работа на Вооруженные силы РФ делает этих людей законной целью для украинского Движения сопротивления.

ЦНС сообщил, что оккупанты создали организованную схему склонения иностранных студентов к подписанию контракта с Вооруженными силами РФ.

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