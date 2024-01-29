Росіяни вирішили формувати "будівельні загони" і відправляти їх в окупацію – ЦНС

Російські окупанти (Ілюстративне фото: EPA)

У Курській, Брянській та Білгородській областях РФ загарбники запланували набір студентів для формування "будівельних загонів", аби відправити їх на тимчасово окуповані території України. Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

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За даними ЦНС, відповідальним за вербування студентів є так званий рух "Народний фронт", Кремль планує використати ці загони як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів та будівництва укріплень.

Оголошення про набір для роботи в окупованих українських областях поширюється у російських вищих навчальних закладах під егідою відправки у "добровольчий центр", проте університети мають кількісний план, який мають виконати, пише Центр спротиву.

Відомство зауважило, що російська влада не надає юридичний захист для своїх гастролерів, і ті у майбутньому позбавлені соціальних пільг, проте їхня робота на Збройні сили РФ робить цих людей законною ціллю для українського Руху опору.