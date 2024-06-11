Россияне снова наврали о "победах" – в этой раз "взяли" село, которого нет уже 37 лет

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Россияне в очередной раз наврали о захвате нескольких населенных пунктов, при этом одного из них не существует уже 37 лет. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Минобороны РФ выпустило 11 июня очередную сводку, заявив о захвате оккупантами населенных пунктов Артемовка Луганской области и Тимковка Харьковской области. Волошин подчеркнул, что село Тимковка Купянского района ликвидировали еще в 1987 году. А Артемовку в Сватовском районе переименовали в Мясожаровку еще в 2016 году – в рамках декоммунизации.

"Отметим, что Мясожаровка контролируется украинскими Силами обороны!" – подчеркнул спикер ВСУ.

На уточняющий вопрос LIGA.net, прорвались ли россияне на ту территорию, которая раньше была селом Тимковка (20 км на восток от Купянска), Волошин ответил, что там оккупантов тоже нет.

Мясожаровка и Купянск на карте DeepState

Также 11 июня ВСУ опровергли захват Ивановского под Бахмутом.

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