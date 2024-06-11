Росіяни знову набрехали про "перемоги" – цього разу "взяли" село, якого немає вже 37 років

Міноборони РФ набрехало про захоплення двох українських сіл у Луганській та Харківській областях

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Росіяни вчергове набрехали про захоплення кількох населених пунктів, водночас одного з них не існує вже 37 років. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Міноборони РФ випустило 11 червня чергове зведення, заявивши про захоплення окупантами населених пунктів Артемівка Луганської області та Тимківка Харківської області. Волошин наголосив, що село Тимківка Куп’янського району ліквідували ще в 1987 році. А Артемівку у Сватівському районі перейменували в М’ясожарівку ще в 2016 році – в межах декомунізації.

"Зазначимо, що наразі М'ясожарівка контрольована українськими Силами оборони!" – наголосив речник ЗСУ.

На уточнювальне питання LIGA.net, чи прорвались росіяни на ту територію, яка раніше була селом Тимківка (20 км на схід від Куп'янська), Волошин відповів, що там окупантів теж немає.

М'ясожарівка і Куп'янськ на мапі DeepState

Також 11 червня ЗСУ спростували захоплення Іванівського під Бахмутом.

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