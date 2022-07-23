Россияне снова обстреляли Николаев, людей спасают из-под завалов — глава облсовета

Российские оккупанты снова обстреляли ракетами Николаев. Одна из них попала в жилой дом. Осколочное ранение получил 16-летний подросток. Под завалами находятся люди. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, оккупанты попали по району, где всегда людно.

"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!" – написала она.

На место выехали медики и спасатели.

Первый обстрел Николаева за сегодня оккупанты совершили в 4:30 утра.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.