Россияне снова обстреляли Николаев, людей спасают из-под завалов — глава облсовета
23.07.2022, 20:49
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Российские оккупанты снова обстреляли ракетами Николаев. Одна из них попала в жилой дом. Осколочное ранение получил 16-летний подросток. Под завалами находятся люди. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
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По ее словам, оккупанты попали по району, где всегда людно.
"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!" – написала она.
На место выехали медики и спасатели.
- Первый обстрел Николаева за сегодня оккупанты совершили в 4:30 утра.
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