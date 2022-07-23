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Россияне снова обстреляли Николаев, людей спасают из-под завалов — глава облсовета

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 20:49
Россияне снова обстреляли Николаев, людей спасают из-под завалов — глава облсовета - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Российские оккупанты снова обстреляли ракетами Николаев. Одна из них попала в жилой дом. Осколочное ранение получил 16-летний подросток. Под завалами находятся люди. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

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По ее словам, оккупанты попали по району, где всегда людно.

"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!" – написала она.

На место выехали медики и спасатели.

  • Первый обстрел Николаева за сегодня оккупанты совершили в 4:30 утра.
Вадим Ребрина
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обстрел Николаев
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