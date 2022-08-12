Россияне стягивают резервы на юг, но наступательных группировок не наблюдается — ВСУ
Российские оккупанты стягивают резервы на южное направление, однако группировок, готовых к наступлению не наблюдается. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, Вооруженные Силы Украины уничтожили склад боеприпасов противника в поселке Веселое, оккупанты продолжают перебрасывать резервы на юг, однако пока не наблюдается формирование наступательных группировок.
Она отметила, что для максимального психологического давления россияне регулярно обстреливают населенные пункты ракетами и полевой артиллерией.
Насчет обстрелов Запорожской атомной электростанции Гуменюк подчеркнула, что ВСУ не наносят ударов по инфраструктуре, особенно по объектам, где может быть опасность мирового масштаба.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает большое количество сил на Херсонское направление.
- Министр обороны Алексей Резников сказал, что Зеленский приказал освободить юг Украины.
- Россияне стягивают дополнительные войска на Херсонское и Запорожское направления, не исключается наступление противника на юге.
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