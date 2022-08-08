Наступление россиян на Кривой Рог будет "кровавой авантюрой". Это город-крепость — Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что наступление россиян на Кривой Рог будет "кровавой авантюрой". Об этом он написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, за несколько месяцев перед Кривым Рогом было построено несколько линий глубоко эшелонированной обороны — это тысячи километров окопов, сотни опорных пунктов, противотанковые рвы, укрепрайоны и блиндажи.

"Все это уже ждет врага, если он попытается снова пойти в сторону Кривого Рога. Я специально сказал – "в сторону" Кривого Рога. Идти на Кривой Рог, на мой взгляд, это вообще будет для орков кровавой авантюрой. Потому что сейчас Кривой Рог – это реально город-крепость", — сказал Вилкул.

Он отметил, что на Криворожском направлении сосредоточены хорошо укомплектованные и вооруженные части Вооруженных Сил Украины с высоким боевым духом.

Читайте также: Вилкул о наступлении РФ на Кривой Рог: Мы готовы ко всему, у нас множество линий обороны

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.