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Наступление россиян на Кривой Рог будет "кровавой авантюрой". Это город-крепость — Вилкул

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 11:44
Наступление россиян на Кривой Рог будет
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что наступление россиян на Кривой Рог будет "кровавой авантюрой". Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, за несколько месяцев перед Кривым Рогом было построено несколько линий глубоко эшелонированной обороны — это тысячи километров окопов, сотни опорных пунктов, противотанковые рвы, укрепрайоны и блиндажи. 

"Все это уже ждет врага, если он попытается снова пойти в сторону Кривого Рога. Я специально сказал – "в сторону" Кривого Рога. Идти на Кривой Рог, на мой взгляд, это вообще будет для орков кровавой авантюрой. Потому что сейчас Кривой Рог – это реально город-крепость", — сказал Вилкул.

Он отметил, что на Криворожском направлении сосредоточены хорошо укомплектованные и вооруженные части Вооруженных Сил Украины с высоким боевым духом. 

Читайте также: Вилкул о наступлении РФ на Кривой Рог: Мы готовы ко всему, у нас множество линий обороны 

Дмитрий Гриниченко
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