Россияне сутки не наступали на Купянск, атакуют под Авдеевкой, Бахмутом и Крынками – карта
Российские захватчики не вели штурмовых действий на Купянском и Шахтерском направлениях в течение суток, Силы обороны отражали атаки оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили девять атак россиян неподалеку от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.
На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки захватчики без успеха совершили шесть штурмов позиций украинских войск.
Авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов оккупантов.
- В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены в Одессу, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.
- В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.
- Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.
Читайте также: Зеленский: Украина может доказать, что РФ примирится с полной потерей Черноморского флота