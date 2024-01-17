Россияне сутки не наступали на Купянск, атакуют под Авдеевкой, Бахмутом и Крынками – карта

Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики не вели штурмовых действий на Купянском и Шахтерском направлениях в течение суток, Силы обороны отражали атаки оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили девять атак россиян неподалеку от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки захватчики без успеха совершили шесть штурмов позиций украинских войск.

Карта: Deepstate

Авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов оккупантов.

В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены в Одессу, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.

Читайте также: Зеленский: Украина может доказать, что РФ примирится с полной потерей Черноморского флота