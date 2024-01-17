Росіяни добу не наступали на Куп'янськ, атакують під Авдіївкою, Бахмутом і Кринками – мапа

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники не вели штурмових дій на Куп'янському та Шахтарському напрямках впродовж доби, Сили оборони відбивали атаки окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 атак загарбників в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак росіян неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Карта: Deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Впродовж минулої доби загарбники без успіху здійснили шість штурмів позицій українських військ.

Карта: Deepstate

Авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів окупантів.

В Одесі унаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 у ніч на 17 січня є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по Одесі, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили 19 з 20 "шахедів", також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300.

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