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Россияне терроризируют население на временно оккупированных территориях – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 16:01
Россияне терроризируют население на временно оккупированных территориях – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Россияне широко применяют склонение к предательству, запугивание и убийства мирного населения на временно оккупированных территориях, заявила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

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Денисова пишет, что в селе Безыменное Донецкой области россияне предлагают денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе.

В Бердянске оккупанты проводят провокации – включают сигнал тревоги, приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома, создавая видимость применения ВСУ по городу химического оружия.

Во временно оккупированном Херсоне группа вербовщиков набирает желающих работать в оккупационных "спецслужбах". Параллельно они же проводят акции устрашения местных жителей. Денисова сообщает, что этой группой были замучены и убиты до 50 гражданских, а около 120 жителей Херсона были похищены. 

Сергей Бережной
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Людмила Денисова военные преступления временно оккупированные территории
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