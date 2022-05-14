Россияне терроризируют население на временно оккупированных территориях – Денисова

Россияне широко применяют склонение к предательству, запугивание и убийства мирного населения на временно оккупированных территориях, заявила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

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Денисова пишет, что в селе Безыменное Донецкой области россияне предлагают денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе.

В Бердянске оккупанты проводят провокации – включают сигнал тревоги, приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома, создавая видимость применения ВСУ по городу химического оружия.

Во временно оккупированном Херсоне группа вербовщиков набирает желающих работать в оккупационных "спецслужбах". Параллельно они же проводят акции устрашения местных жителей. Денисова сообщает, что этой группой были замучены и убиты до 50 гражданских, а около 120 жителей Херсона были похищены.

6 мая 2022 года Amnesty International заявила, что россияне совершили множество военных преступлений в Киевской области и должны предстать за это перед судом.

13 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Путин ясно показал, что готов совершать военные преступления и ему все равно, что о нем могут подумать в мире, поэтому предлагать ему какие-то варианты "спасения репутации" бессмысленно.

Сергей Бережной

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