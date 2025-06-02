Россияне убили двух человек, ранили троих в Донецкой области

Глава ОВА в очередной раз призвал людей эвакуироваться

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Россияне убили по меньшей мере троих и ранили двух человек из-за своих обстрелов Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

В селе Ильиновка оккупанты убили двух человек и повредили три частных дома.

В Краматорске погиб один человек, двое раненых. Повреждены промзона, административное здание, магазин и инфраструктура.

"Донецкая область ежедневно под ударом – оставаться здесь опасно! Эвакуируйтесь своевременно!", – подытожил Филашкин.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщал, что захватчики ударили по частному сектору и центральной площади города.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Расстояние от Ильиновки до линии фронта – около 14 километров, от Краматорска – ~17 км.

Карта: Deepstate