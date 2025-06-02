Росіяни вбили двох людей, поранили трьох на Донеччині
Росіяни вбили щонайменше трьох та поранили двох людей через свої обстріли Краматорського району на Донеччині. Про це повідомив глава обладміністрації Вадим Філашкін.
В селі Іллінівка окупанти вбили двох осіб та пошкодили три приватні будинки.
У Краматорську загинула одна людина, двоє поранених. Пошкоджено промзону, адміністративну будівлю, крамницю та інфраструктуру.
"Донеччина щодня під ударом — залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", – підсумував Філашкін.
Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомляв, що загарбники вдарили по приватному сектору та центральній площі міста.
Відстань від Іллінівки до лінії фронту – близько 14 кілометрів, від Краматорська – ~17 км.
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