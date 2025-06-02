Росія вдарила по інфраструктурі та житловому секторі в Сумах, є поранені
Наслідки атаки (Ілюстративне фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Російська армія вдарила по Сумах, зафіксовані влучання, є поранені. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Вибухи у місті пролунали близько 10:15.

"Маємо влучання (тип зброї встановлюється) в об’єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі", – зазначили в ОВА.

Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки 57 та 43 років. Наразі їм надається медична допомога.

На місці влучань працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Росія вдарила по інфраструктурі та житловому секторі в Сумах, є поранені
Фото: Сумська міська рада
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