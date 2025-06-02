Росія вдарила по інфраструктурі та житловому секторі в Сумах, є поранені

Наслідки атаки (Ілюстративне фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Російська армія вдарила по Сумах, зафіксовані влучання, є поранені. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Вибухи у місті пролунали близько 10:15.

"Маємо влучання (тип зброї встановлюється) в об’єкти промислової інфраструктури, а також у житловому секторі", – зазначили в ОВА.

Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримали дві жінки 57 та 43 років. Наразі їм надається медична допомога.

На місці влучань працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Фото: Сумська міська рада