Россия ударила по инфраструктуре и жилому сектору в Сумах, есть раненые
Российская армия ударила по Сумам, зафиксированы попадания, есть раненые. Об этом сообщила областная военная администрация.
Взрывы в городе раздались около 10:15.
"Имеем попадание (тип оружия устанавливается) в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе", – отметили в ОВА.
В результате обстрела осколочные ранения получили две женщины 57 и 43 лет. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.
На месте попаданий работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.
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