Россия ударила по инфраструктуре и жилому сектору в Сумах, есть раненые

Последствия атаки (Иллюстративное фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Российская армия ударила по Сумам, зафиксированы попадания, есть раненые. Об этом сообщила областная военная администрация.

Взрывы в городе раздались около 10:15.

"Имеем попадание (тип оружия устанавливается) в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе", – отметили в ОВА.

В результате обстрела осколочные ранения получили две женщины 57 и 43 лет. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

На месте попаданий работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

Фото: Сумской горсовет