Россияне ударили авиабомбой по Доброполью – есть погибшие и раненые
Российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Доброполью в Донецкой области – есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Вадим Филашкин.
ОБНОВЛЕНО в 19:48. Один человек погиб и 21 ранен. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей, сообщил глава обладминистрации.
Ранее было известно о двух погибших и 14 раненых.
"Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно – по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу", – сообщил руководитель ОВА.
По предварительным данным, известно о 30 поврежденных торговых точках, шести многоэтажках и восьми автомобилях.
Под завалами могут до сих пор оставаться люди – поиск уцелевших продолжается, отметил Филашкин.
На месте работают спасатели, врачи, полиция и все ответственные службы, добавил чиновник.
Он в очередной раз призвал гражданских жителей Донетчины эвакуироваться в более безопасные области.
"Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи – местная больница не может принять всех", – писал ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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