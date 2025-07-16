Россияне ударили авиабомбой по Доброполью – есть погибшие и раненые

Оккупанты ударили 500-килограммовой КАБ по городу в Донецкой области

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Доброполью в Донецкой области – есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Вадим Филашкин.

ОБНОВЛЕНО в 19:48. Один человек погиб и 21 ранен. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей, сообщил глава обладминистрации.

Ранее было известно о двух погибших и 14 раненых.

"Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно – по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу", – сообщил руководитель ОВА.

По предварительным данным, известно о 30 поврежденных торговых точках, шести многоэтажках и восьми автомобилях.

Под завалами могут до сих пор оставаться люди – поиск уцелевших продолжается, отметил Филашкин.

На месте работают спасатели, врачи, полиция и все ответственные службы, добавил чиновник.

Он в очередной раз призвал гражданских жителей Донетчины эвакуироваться в более безопасные области.

"Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи – местная больница не может принять всех", – писал ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина