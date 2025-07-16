Росіяни вдарили авіабомбою по Добропіллю: є загиблі та майже три десятки поранених
Російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Добропіллю на Донеччині – є загиблі та постраждалі. Про це повідомив керівник обладміністрації Вадим Філашкін.
ОНОВЛЕНО о 20:41. Загинули дві людини, поранено 22 особи.
"Рятувальники гасять пожежу, щоб розібрати завали і чітко встановити кількість жертв", – розповів Філашкін.
ОНОВЛЕНО о 19:48. Одна людина загинула і 21 поранена. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і вісім автомобілів, повідомив глава обладміністрації.
Раніше було відомо про двох загиблих та 14 поранених.
"Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно – по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", – повідомив керівник ОВА.
За попередніми даними, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, шість багатоповерхівок і вісім автомобілів.
Під завалами можуть досі залишатися люди – пошук уцілілих триває, зауважив Філашкін.
На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та всі відповідальні служби, додав чиновник.
Він вчергове закликав цивільних жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних областей.
"Удар прийшовся по району магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі – місцева лікарня не може прийняти всіх", – писав раніше омбудсмен Дмитро Лубінець.
ОНОВЛЕНО О 21:15. Філашкін заявив, що станом на 21:10 відомо про двох загиблих та 27 поранених.
Обсяги пошкоджень залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і вісім автомобілів.
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