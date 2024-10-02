РФ ударила КАБами по Харькову: один попал по жилой многоэтажке, семеро пострадавших

Российская авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиабомбами – один из ударов пришелся по жилой многоэтажке, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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22:57. В Харькове прогремели взрывы, город под ударом КАБов, городской голова предупредил о повторных пусках.

23:03. По предварительным данным, удары россиян пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам, информация о жертвах и разрушениях уточнялась.

23:07. Удар одного из КАБ пришелся по жилой многоэтажке, информация о жертвах собирается, написал мэр.

ОБНОВЛЕНО в 23:16-18.Одна из авиабомб попала по жилому дому, есть разрушения, на месте работают экстренные службы. Еще один КАБ ударил по лесополосе, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Впоследствии он написал, что предварительно пострадали семь человек.

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