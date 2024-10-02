Росіяни вдарили КАБами по Харкову: один поцілив у житлову п'ятиповерхівку, є постраждалі
Російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами – один з ударів прийшовся по житловому будинку, повідомив мер міста Ігор Терехов.
22:57. У Харкові пролунали вибухи, місто під ударом КАБів, міський голова попередив про повторні пуски.
23:03. За попередніми даними, удари росіян прийшлися по Шевченківському та Київському районам, інформація щодо жертв та руйнувань уточнювалася.
23:07. Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці, інформація щодо жертв збирається, написав мер.
23:16-18. Одна з авіабомб поцілила у житловий будинок, є руйнування, на місці працюють екстрені служби. Ще один КАБ вдарив по лісосмузі, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
Згодом він написав, що попередньо постраждали семеро людей.
23:22. На місці прильоту по багатоповерхівці пожежа – палає будинок та авто біля нього, є інформація про вісьмох постраждалих, написав мер.
ОНОВЛЕНО о 23:27. Росіяни влучили у пʼятиповерхівку між третім та четвертим поверхами, горять щонайменше 10 машин, написав Синєгубов.
Рятувальники евакуйовують мешканців, тривають ліквідація пожежі та пошуки людей.
23:40. Усі вісім постраждалих у середньому та легкому станах, серед них є дівчинка трьох років, написав Синєгубов.
23:47. Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця події — удар прийшовся по Салтівці, триває рятувальна операція.
23:54. Кількість постраждалих збільшилася до девʼяти людей, написав голова ОВА.
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